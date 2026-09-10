

"Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c’è un nuovo colpo di scena - dice in esclusiva Gianluigi Nuzzi sui social di Dentro la notizia - Stamattina nei laboratori del RIS dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma, si stanno aprendo dei pacchi, in uno dei quali è stato rinvenuto un flauto, che sarà sottoposto ad analisi genetiche. Per questo sono stati convocati i consulenti della difesa di Marco Accetti, l’ex fotografo e cineasta, oggi settantunenne, indagato nel nuovo procedimento della Procura di Roma. In queste ore i consulenti e i genetisti stanno verificando un flauto nel laboratorio dei RIS. Bisogna capire se è quello che era già stato indicato da Accetti o se si tratta di un nuovo flauto".