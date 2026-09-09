Femminicidio Eleonora Guidi, la madre: "Quest'uomo è libero, non lo posso permettere"

A Dentro la notizia parla Cristina Tonni, la madre di Eleonora Guidi, la trentatreenne uccisa con 24 coltellate l'8 febbraio 2025 dal compagno Lorenzo Innocenti, trentottenne, nella loro abitazione, alla presenza del figlio di un anno e mezzo della coppia. Subito dopo l'aggressione, Innocenti si sarebbe gettato dalla finestra, finendo in coma farmacologico.

Tonni dichiara che vedere l'assassino della figlia "fare una vita pressoché normale" non l'aiuta: "Noi viviamo da 19 mesi in un limbo e nessuno ci dà delle spiegazioni. Noi siamo quelli che abbiamo sofferto, siamo quelli che abbiamo perso una figlia, una sorella, una zia, e però non ci vengono date delle risposte. Non abbiamo ancora l'affidamento definitivo di questa creatura".

Il figlio della coppia, che oggi avrebbe tre anni, sarebbe stato affidato alla sorella maggiore di Eleonora e al marito, con il sostegno quotidiano della nonna materna. Tonni racconta che il piccolo, ancora ignaro di quanto accaduto, "sta bene" e si appresterebbe a iniziare la scuola materna. "Certo che arriverà il momento in cui dobbiamo spiegargli quello che è successo", ammette.