AMORE 10 settembre 2026

Cristèl Carrisi e Davor Luksic hanno rinnovato le promesse dopo 10 anni di matrimonio. A condividere gli scatti la sorella Romina Carrisi: "Quanto amo il loro amore"

Cristèl Carrisi e Davor Luksic si sono sposati di nuovo. La figlia di Albano Carrisi e Romina Power, 40 anni, ha rinnovato le promesse con l'imprenditore cileno-croato dopo dieci anni di matrimonio. A condividere gli scatti della festa la sorella Romina Carrisi, che ha dedicato parole d'affetto alla coppia. "Dieci anni dopo si sono ripromessi amore, quanto amo il loro amore. Così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime. Cristel se lo merita tutto", ha scritto Romina, 39 anni, nella didascalia del post. Tra gli scatti compare anche mamma Romina Power, 74 anni.

Nata nel 1985, Cristèl è la terza figlia di Albano Carrisi e Romina Power, genitori anche di Ylenia (1970) e Yari (1973), oltre che di Romina (1987). Il 3 settembre 2016, Cristèl ha sposato Davor Luksic, con cui ha tre figli: Kay Tyrone (2018), Cassia Ylenia (2019) e Ryo Inés (2021).



Ospite a Verissimo nel 2022 insieme alla mamma Romina Power e alla sorella Romina, Cristèl Carrisi aveva parlato della sua vita da mamma di tre bambini: "Ho fatto tre figli in quattro anni. Non lo consiglio, forse meglio distanziarli un po' di più, però è fatta e sono felicissima. È impegnativo, un cambio di vita".