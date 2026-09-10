Cecilia Rodriguez ricorda la cagnolina Aspi a un anno dalla scomparsa: "Sempre al mio fianco"

Cecilia Rodriguez, 36 anni, condivide su Instagram un tenero ricordo dell'amata cagnolina Aspirina - detta Aspi - a un anno dalla scomparsa. "Sempre al mio fianco, compagna", scrive in spagnolo l'influencer a corredo di una foto di lei e della cagnolina pubblicata in una storia su Instagram. In un post dedicato ad Aspi, Cecilia aggiunge: "E forse è proprio questo il senso più bello dell’amore: non avere paura della partenza, perché ciò che è stato amato davvero non parte mai del tutto".

La cagnolina Aspi è venuta a mancare all'età di 12 anni , da tempo soffriva di una malattia. Aspi aveva accompagnato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durante tutta la loro relazione e la sua perdita era arrivata in un momento particolarmente intenso per la coppia, mentre era in dolce attesa della prima figlia, Clara Isabel, nata a ottobre 2025.

Legati dal 2017 e sposati nel 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel nel 2025. Rispondendo alle domande dei follower, Cecilia aveva condiviso su Instagram la sua esperienza di Procreazione Medicalmente Assistita: "È stata una bellissima esperienza nel senso che è andata bene. Oggi grazie alla Pma ho Clarita, quindi è stata un'esperienza super positiva".

Ospite a Verissimo un mese dopo il parto, Cecilia Rodriguez aveva parlato della maternità e della gravidanza: "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".