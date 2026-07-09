Cecilia Rodriguez: “Grazie alla Pma ho mia figlia Clara”

Cecilia Rodriguez parla sui social della sua esperienza di Procreazione Medicalmente Assistita e rispondendo alle domande dei follower dice: "È stata una bellissima esperienza nel senso che è andata bene. Oggi grazie alla Pma ho Clarita, quindi è stata un'esperienza super positiva". L'influencer, 36 anni, ammette che non sia un percorso semplice: "È molto tosto e soprattutto lungo. Però perché non ricorrere alla scienza quando si ha il desiderio di diventare mamma e non si riesce in modo naturale? La scienza ci dà la possibilità di diventare mamme, che, a mio parere, è una delle esperienze più belle che la vita ci possa regalare".

Sempre parlando con i follower, Cecilia Rodriguez racconta anche il suo parto: "È stato un parto bellissimo, sicuramente ha contribuito molto l'epidurale. Il dottore che me l'ha fatta è stato bravissimo. So che molte donne si lamentano dell'epidurale, perché comunque fa male, invece il medico è stato geniale". L'influencer afferma anche che il suo è stato un parto indotto: "Mi hanno fatto l'induzione per dei problemini che ci sono stati. Ho partorito qualche giorno prima della scadenza. Lei doveva nascere il 19 ed è nata il 15".

Cecilia Rodriguez ha poi condiviso dei consigli con le follower prossime al parto: "È un'esperienza molto personale, quindi i miei consigli magari per voi non vanno bene. Vi consiglio di mettere la musica che vi piace; di fare una doccia calda - mi ha aiutato molto a tollerare il dolore delle contrazioni -; di portarvi del cibo - non avrei mai pensato di mangiare, invece ho mangiato un alfajor (un dolcino argentino) prima di partorire -; vi consiglio la respirazione profonda e vi consiglio di rilassarvi e di godervi ogni secondo di quel momento perché è meraviglioso. Quando è nata Clarita, mi è venuta voglia di fare altri dieci figli. Poi ovviamente mi sono pentita subito, ma è una sensazione così forte, ineguagliabile, irripetibile. Il parto naturale è un'esperienza unica, anche se ci sono donne che non riescono o non vogliono farlo".