Cecilia Rodriguez: “Grazie alla Pma ho mia figlia Clara”

Cecilia Rodriguez parla sui social della sua esperienza di Procreazione Medicalmente Assistita e rispondendo alle domande dei follower dice: "È stata una bellissima esperienza nel senso che è andata bene. Oggi grazie alla Pma ho Clarita, quindi è stata un'esperienza super positiva". L'influencer, 36 anni, ammette che non sia un percorso semplice: "È molto tosto e soprattutto lungo. Però perché non ricorrere alla scienza quando si ha il desiderio di diventare mamma e non si riesce in modo naturale? La scienza ci dà la possibilità di diventare mamme, che, a mio parere, è una delle esperienze più belle che la vita ci possa regalare".
Sempre parlando con i follower, Cecilia Rodriguez racconta anche il suo parto: "È stato un parto bellissimo, sicuramente ha contribuito molto l'epidurale. Il dottore che me l'ha fatta è stato bravissimo. So che molte donne si lamentano dell'epidurale, perché comunque fa male, invece il medico è stato geniale". L'influencer afferma anche che il suo è stato un parto indotto: "Mi hanno fatto l'induzione per dei problemini che ci sono stati. Ho partorito qualche giorno prima della scadenza. Lei doveva nascere il 19 ed è nata il 15".
Cecilia Rodriguez ha poi condiviso dei consigli con le follower prossime al parto: "È un'esperienza molto personale, quindi i miei consigli magari per voi non vanno bene. Vi consiglio di mettere la musica che vi piace; di fare una doccia calda - mi ha aiutato molto a tollerare il dolore delle contrazioni -; di portarvi del cibo - non avrei mai pensato di mangiare, invece ho mangiato un alfajor (un dolcino argentino) prima di partorire -; vi consiglio la respirazione profonda e vi consiglio di rilassarvi e di godervi ogni secondo di quel momento perché è meraviglioso. Quando è nata Clarita, mi è venuta voglia di fare altri dieci figli. Poi ovviamente mi sono pentita subito, ma è una sensazione così forte, ineguagliabile, irripetibile. Il parto naturale è un'esperienza unica, anche se ci sono donne che non riescono o non vogliono farlo".
Legati dal 2017 e sposati nel 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel nel 2025. Ospite a Verissimo, l'influencer aveva parlato delle difficoltà per diventare mamma: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale. Ogni mese mi veniva da piangere. Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita, nel momento in cui avrei provato con la fecondazione. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta".
Tornata a Verissimo dopo il parto, l'influencer aveva detto in lacrime: "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo e che ho temuto non arrivasse. Un momento magico che non so descrivere". Parlando del parto, aveva aggiunto: "Clara Isabel è nata dopo 15 ore di induzione. Temevo di dover fare il cesareo. Ho fatto di tutto per farla nascere in modo naturale, ho anche ballato. Però rivivrei tante volte il parto perché è stato incredibile".