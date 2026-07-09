Lino Banfi compie 90 anni, gli auguri della figlia Rosanna: "Alla salute"

Nato ad Andria il 9 luglio 1936, Pasquale Zagaria - questo il vero nome di Lino Banfi - ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1954 nel teatro di varietà a Milano. Dopo essersi trasferito a Roma, ha debuttato in tv. Il successo nel mondo del cinema è giunto per lui negli anni '70 e '80, quando è diventato un’icona della commedia cinematografica. Dal grande pubblico è chiamato il "nonno d'Italia", grazie al ruolo di Nonno Libero di Un medico in famiglia, serie tv dove ha recitato dal 1998.



Nata nel 1963, Rosanna Banfi è la prima figlia di Lino Banfi e Lucia Lagrasta, scomparsa nel 2023. La coppia nel 1968 ha avuto anche il secondo figlio Walter. Lino Banfi è nonno di Virginia (1993) e Pietro (1998) - figli di Rosanna - e bisnonno di Matilde Lucia, figlia di Virginia.



Ospite a Verissimo, Lino Banfi aveva parlato del suo 90esimo compleanno, senza nascondere le sue paure. "Non è vero che non ho paura, ho tanta paura - aveva detto l'attore, riferendosi al difficile tema della morte -. Dico continuamente 'Non ho paura di te, credevo di aver paura'". In quell'occasione, Lino Banfi aveva raccontato anche con l'ironia che lo contraddistingue: "Ho scoperto una cosa che non sapevo: 'la morte' non vuole essere chiamata più al femminile, ma soltanto 'morte' perché non ha sesso. Allora io dico: 'È meglio che andiamo d'accordo, io non parlo di questo cambio difficile da 'la morte' a soltanto 'morte' e tu fammi perdere più tempo".

