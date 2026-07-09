"Alcune volte bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Anche io in passato non sono riuscito a farle": con queste parole Filippo Bisciglia, 49 anni, si è aperto nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, condividendo una riflessione sull'amore con Sara, una delle ragazze che hanno partecipato al viaggio dei sentimenti. "Da quanti anni sei fidanzata?", ha chiesto il conduttore a Sara, che aveva appena concluso il falò di confronto con Gabriele, decidendo di uscire separati. "Quasi 7 anni", è stata la risposta della ragazza. A cui Filippo Bisciglia ha quindi replicato: "C'è chi se n'è fatti 18".

Nato a Roma nel 1977, Filippo Bisciglia è diventato noto nel 2006 con la partecipazione al Grande Fratello. All'epoca era fidanzato con Flora Canto. È stato poi legato per un periodo a Simona Salvemini, conosciuta nella Casa del Gf. Dal 2008 al 2025, Filippo Bisciglia ha avuto una relazione con Pamela Camassa. "Dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene": hanno scritto in una nota sui social annunciando la fine della loro lunga relazione. Oggi Pamela Camassa ha ritrovato l'amore accanto a Stefano Russo.