Stash, la dedica di Giulia Belmonte per il compleanno: "Sei il mio punto fermo quando tutto vacilla"

"Buon compleanno a te che sei il mio punto fermo quando tutto vacilla, la mia casa ovunque siamo, il mio rifugio, la mia pace. L’amore della mia vita e la persona che ogni giorno riesce a farmi sentire la donna più fortunata del mondo": inizia così la dedica di Giulia Belmonte a Stash che ha compiuto 37 anni.

"Sei una di quelle persone rare, che il mondo dovrebbe custodire con cura, perché di anime come la tua non ne esistono. Hai un cuore immenso, una forza incredibile e un modo di affrontare la vita che mi riempie di orgoglio", aggiunge l'influencer, 30 anni, che con il cantante ha avuto le figlie Grace, di cinque anni, e Imagine, di tre anni.

"Sono profondamente fiera dell’uomo che sei, dei valori che porti dentro, della persona straordinaria che scegli di essere ogni giorno. Sei l’amore della mia vita e la mia certezza in un mondo pieno di incertezze. Ti amo di un amore che non si può misurare, che cresce ogni giorno sempre di più e che va oltre qualsiasi parola", aggiunge Giulia Belmonte pubblicando alcuni scatti di coppia. E conclude: "Buon compleanno, amore mio. Grazie per essere il regalo più bello che la vita potesse farmi". Tra i commenti al post, si nota quello dello stesso Stash, che ha scritto: "Tu, la mia vita".