Il principe Harry perde la causa contro i tabloid

Dopo essere arrivato a Londra dagli Stati Uniti, il principe Harry ha perso la causa intentata all'Alta Corte di Londra contro alcuni tabloid britannici, accusati dal duca di Sussex e altre celebrità di presunte intrusioni illegali nella loro vita privata.

Harry e altri vip - tra cui Elton John, il marito David Furnish, le attrici Liz Hurley e Sadie Frost - avevano citato l'Associated Newspapers Limited - editore tra gli altri del Daily Mail e del Mail on Sunday - per presunta raccolta illecita di informazioni, chiedendo danni per uso improprio di informazioni private.

I ricorrenti però non sono riusciti a dimostrare le accuse. Nel riassunto della decisione, il giudice ha affermato che le accuse erano molto gravi e richiedevano quindi prove più convincenti per poter essere dimostrate.



"Siamo venuti in tribunale in cerca di giustizia e responsabilità. Ma non abbiamo ottenuto né l'una né l'altra. È un insabbiamento completo ed evidente, anche se purtroppo non del tutto inaspettato", è stata l'unica dichiarazione rilasciata dopo la sentenza da Harry e dalla baronessa Doreen Lawrence, che era tra coloro che hanno intentato la causa.



Nel corso del processo, Harry si era anche commosso in tribunale durante una testimonianza, dichiarando: "I tabloid hanno reso la vita di mia moglie Meghan un inferno. Volevano spingermi probabilmente verso droga e alcol per vendere più copie".



Questo contro l'Associated Newspapers Limited è solo uno di una serie di procedimenti giudiziari avviati dal principe Harry contro i tabloid. Nel dicembre 2023, il duca di Sussex ha vinto la causa contro il Mirror Group Newspapers, mentre nel gennaio 2025 l’editore del Sun si è scusato e ha accettato di pagare “ingenti danni” al duca. A partire dal 29 luglio è prevista un'ulteriore udienza nell'ambito di questi procedimenti.

