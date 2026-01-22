Il principe Harry ha testimoniato in tribunale a Londra nel procedimento intentato contro Associated Newspapers Limited (ANL). Secondo quanto riportano diversi media britannici, tra cui Bbc, il duca di Sussex si è mostrato visibilmente commosso quando ha dichiarato che la vita di sua moglie, Meghan Markle, era stata resa “un vero inferno” dai tabloid, riferendosi in particolare all’editore del Daily Mail e del Mail on Sunday.



"La battaglia legale è stata un'esperienza orribile per la mia famiglia e tutto ciò che desidero è una scusa e un po’ di assunzione di responsabilità", ha affermato il duca di Sussex, 41 anni, la cui testimonianza è parte di un'azione legale da lui intrapresa, insieme ad altre celebrità, contro i tabloid britannici, in merito a presunte intrusioni illegali nella loro vita privata.



Nello specifico l’azione legale del Principe riguarda 14 articoli, la maggior parte dei quali parla della sua relazione con una precedente fidanzata, Chelsy Davy. Harry ha definito “terrificante” la copertura dei giornali sulla loro relazione e ha affermato di essere stato all'epoca “davvero preoccupato che potesse accadere qualcosa di brutto”. “È impossibile sostenere una relazione in queste circostanze”, ha dichiarato. Il duca di Sussex, inoltre, ha accusato l’editore di “volermi spingere probabilmente verso droga e alcol per vendere più copie dei loro giornali”.



Durante la testimonianza non sono mancati momenti di tensione, tanto che il giudice ha ricordato più volte a Harry che il suo "compito" era rispondere alle domande e non discutere la sua causa. Alla domanda sul perché non avesse presentato reclami all’epoca della pubblicazione degli articoli, tra il 2001 e il 2013, il principe Harry ha risposto che "non gli era permesso lamentarsi" perché era un membro dell’"istituzione", cioè la Famiglia Reale. "Il senno di poi è una gran cosa", ha anche aggiunto il duca di Sussex sempre sulla stessa questione.



Harry tuttavia non è l'unico ad accusare l'Associated Newspapers Limited di "gravi intercettazioni illegali". Accanto a lui nella battaglia ci sono altre celebrità tra cui Elton John e suo marito David Furnish, Liz Hurley e Sadie Frost.

Si tratta della terza grande battaglia legale del principe Harry contro gruppi editoriali accusati di comportamenti illeciti. Nel dicembre 2023 ha vinto la causa contro il Mirror Group Newspapers e successivamente ne ha risolte altre, mentre l’editore del Sun si è scusato e ha accettato di pagare “ingenti danni” al duca nel gennaio 2025.