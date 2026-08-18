Samantha De Grenet, gli auguri al papà: "89 anni e non sentirli"

Mario De Grenet e la moglie Gabriella Marina hanno festeggiato di recente le nozze di diamante . Per l'anniversario la showgirl aveva scritto: " Sessant'anni di matrimonio non sono solo un numero, sono una vita intera fatta di scelte quotidiane, di sacrifici silenziosi, di mani che si cercano ancora, di promesse mantenute anche nei giorni più difficili. Sono la prova concreta che l'amore vero esiste, cresce, resiste e illumina tutto ciò che tocca".

Samantha De Grenet festeggia il compleanno del papà Mario , che il 17 agosto ha compiuto 89 anni . La showgirl pubblica su Instagram alcune foto della giornata di festa: prima in piscina con un drink in mano, poi a cena al ristorante con la famiglia e alcuni amici. Nella didascalia scrive: "Una giornata speciale insieme a persone speciali! La famiglia è tutto… Compleanno del mio adorato papà! 89 anni e non sentirli!"

Nel 2024, Samantha De Grenet aveva ricevuto a Verissimo un videomessaggio a sorpresa da parte di Mario e Gabriella: "Nostra figlia è eccezionale. In famiglia sono in quattro e si amano alla follia". Il papà della showgirl si riferiva al marito della figlia, Luca Barbato, al loro figlio Brando e al cane Bdog, scomparso poi a giugno 2025.

La showgirl aveva commentato: "È un momento delicato per me. Questo è un video molto importante. Sono le due persone - oltre a mio figlio, alla mia famiglia - che amo più al mondo. Non sono più dei giovanotti e mia mamma sta un po' così così".