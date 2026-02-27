Mario de Grenet e Gabriella Marina, i genitori di Samantha de Grenet | Instagram: @samanthadegrenet

Nella didascalia, Samantha scrive: "50 anni + 10… Nozze di Diamante! Cari Mamma e Papà, sessant'anni di matrimonio non sono solo un numero, sono una vita intera fatta di scelte quotidiane, di sacrifici silenziosi, di mani che si cercano ancora, di promesse mantenute anche nei giorni più difficili. Sono la prova concreta che l'amore vero esiste , cresce, resiste e illumina tutto ciò che tocca".

Samantha de Grenet e il papà Mario

La showgirl aggiunge: "Noi tre siamo il frutto del vostro amore. Avete dedicato la vostra vita a noi con una generosità che ancora oggi ci commuove. Ci avete insegnato cosa significa esserci davvero: nelle cadute, nelle paure, nei sogni troppo grandi, nei piccoli traguardi. Non ci avete dato solo tutto quello che potevate, ci avete dato tutto quello che siete. Ci avete mostrato che l'amore è rispetto, è pazienza, è sapersi scegliere ogni giorno. Avete costruito un porto sicuro, una casa fatta di valori, risate, abbracci e forza".

Samantha conclude: "Siete il nostro esempio, la nostra radice e la nostra fortuna più grande. Se oggi siamo ciò che siamo è perché abbiamo avuto due genitori pazzeschi che hanno creduto in noi prima ancora che imparassimo a farlo da soli. Con tutto l'amore del mondo ed oltre… Buon sessantesimo anniversario".

Samantha de Grenet, il messaggio dei genitori a Verissimo