Samantha de Grenet celebra su Instagram i genitori Mario de Grenet e Gabriella Marina per le nozze di diamante, 60 anni di matrimonio, con una serie di foto accompagnate da una dedica.
Nella didascalia, Samantha scrive: "50 anni + 10… Nozze di Diamante! Cari Mamma e Papà, sessant'anni di matrimonio non sono solo un numero, sono una vita intera fatta di scelte quotidiane, di sacrifici silenziosi, di mani che si cercano ancora, di promesse mantenute anche nei giorni più difficili. Sono la prova concreta che l'amore vero esiste, cresce, resiste e illumina tutto ciò che tocca".
La showgirl aggiunge: "Noi tre siamo il frutto del vostro amore. Avete dedicato la vostra vita a noi con una generosità che ancora oggi ci commuove. Ci avete insegnato cosa significa esserci davvero: nelle cadute, nelle paure, nei sogni troppo grandi, nei piccoli traguardi. Non ci avete dato solo tutto quello che potevate, ci avete dato tutto quello che siete. Ci avete mostrato che l'amore è rispetto, è pazienza, è sapersi scegliere ogni giorno. Avete costruito un porto sicuro, una casa fatta di valori, risate, abbracci e forza".
Samantha conclude: "Siete il nostro esempio, la nostra radice e la nostra fortuna più grande. Se oggi siamo ciò che siamo è perché abbiamo avuto due genitori pazzeschi che hanno creduto in noi prima ancora che imparassimo a farlo da soli. Con tutto l'amore del mondo ed oltre… Buon sessantesimo anniversario".
Ospite a Verissimo nel 2024, Samantha de Grenet aveva ricevuto una sorpresa commovente: un video messaggio dei genitori che le rivolgevano parole affettuose: "Nostra figlia è eccezionale. In famiglia sono in quattro e si amano alla follia". Il papà della showgirl si riferiva al marito della figlia, Luca Barbato, al loro figlio Brando e al cane Bdog, scomparso poi a giugno 2025.
"È un momento delicato per me. Questo è un video molto importante. Sono le due persone - oltre a mio figlio, alla mia famiglia - che amo più al mondo. Non sono più dei giovanotti e mia mamma sta un po' così così", aveva commentato commossa Samantha de Grenet.