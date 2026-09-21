Chanel Totti, l'intervista in 100 secondi

Dalla separazione dei suoi genitori al desiderio di diventare una mamma giovane: Chanel Totti si è raccontata a Verissimo.



"La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male. Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere. Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi", ha detto la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Chanel Totti oggi è single, ma sogna di diventare una mamma giovane: “Mi piacerebbe tantissimo per avere quel legame che io ho con mia mamma, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme”.

Di recente, Chanel è stata accanto alla mamma nel giorno del suo matrimonio con Bastian Muller. A proposito a Verissimo ha detto: “Se la mamma è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo”.



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Chanel Totti a Verissimo.