Chanel Totti, la foto con la mamma Ilary Blasi al matrimonio con Bastian Muller

Ilary Blasi ha detto sì a Bastian Muller in una cerimonia intima, davanti alla famiglia e agli amici più cari. Al suo fianco non poteva mancare la figlia Chanel Totti, nata nel 2007 dal primo matrimonio con Francesco Totti. Nello scatto si vedono mamma e figlia, entrambe in bianco come richiesto dal dress code voluto dagli sposi. Presenti alla cerimonia anche gli altri due figli di Ilary Blasi, Cristian (2005) e Isabel (2016), nati sempre dal primo matrimonio.



Ilary Blasi e Bastian Muller sono legati dal 2023. Si sono conosciuti per caso in aeroporto, dopo la fine del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti, con cui è stata sposata dal 2005 al 2022. Da diversi mesi circolavano rumor su un matrimonio tra la conduttrice, 45 anni, e il compagno, 40 anni. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva detto a Verissimo. Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati il 13 settembre 2026 a Ravello, nella Costiera Amalfitana. Il rito civile è stato celebrato nella sede del Comune, mentre il ricevimento si è tenuto nel parco di Villa Cimbrone.