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Madri e figlie15 settembre 2026

Chanel Totti, la foto con la mamma Ilary Blasi al matrimonio con Bastian Muller

Lo scatto di Chanel sottobraccio alla mamma nel giorno del sì di Ilary Blasi e Bastian Muller
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Ilary Blasi ha detto sì a Bastian Muller in una cerimonia intima, davanti alla famiglia e agli amici più cari. Al suo fianco non poteva mancare la figlia Chanel Totti, nata nel 2007 dal primo matrimonio con Francesco Totti. Nello scatto si vedono mamma e figlia, entrambe in bianco come richiesto dal dress code voluto dagli sposi. Presenti alla cerimonia anche gli altri due figli di Ilary Blasi, Cristian (2005) e Isabel (2016), nati sempre dal primo matrimonio.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono legati dal 2023. Si sono conosciuti per caso in aeroporto, dopo la fine del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti, con cui è stata sposata dal 2005 al 2022. Da diversi mesi circolavano rumor su un matrimonio tra la conduttrice, 45 anni, e il compagno, 40 anni. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva detto a Verissimo. Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati il 13 settembre 2026 a Ravello, nella Costiera Amalfitana. Il rito civile è stato celebrato nella sede del Comune, mentre il ricevimento si è tenuto nel parco di Villa Cimbrone.

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