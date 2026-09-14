Alice Campello, il matrimonio bis con Alvaro Morata: “Mi piacerebbe rinnovare le promesse”

Alice Campello e Alvaro Morata potrebbero sposarsi di nuovo. L'influencer, 31 anni, rivela il desiderio di rinnovare le promesse con il calciatore, 33 anni. "Mi piacerebbe farlo. Con molta meno gente. Solo le persone a noi vicine che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni. Qualcosa di molto intimo con i nostri bambini", afferma Alice Campello intervistata dai media spagnoli a margine di un evento della festa della Formula 1.

Alice Campello e Alvaro Morata si sono sposati nel 2017. Nel 2018 sono diventati genitori dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato Edoardo e nel 2023 è arrivata Bella. Nel 2024, hanno annunciato la separazione per poi dare una seconda possibilità al loro amore. Di recente, la coppia ha attraversato un momento difficile, che però ha nuovamente superato. "Ci sono periodi belli, periodi brutti, come in tutti i matrimoni. Ma l’importante è che continuiamo a sceglierci sempre", ha detto Alice Campello, che ha affermato che Alvaro Morata continua a essere l'uomo della sua vita: "La verità è che sì, certo. È il padre dei miei quattro figli".



Nel 2025 a Verissimo, Alice Campello aveva parlato della prima separazione dal marito: "L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Alice Campello a Verissimo.