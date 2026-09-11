Angelina Jolie vede il suo futuro lontano dagli Stati Uniti. A rivelarlo in un'intervista è la stessa attrice, 51 anni, che ha messo in vendita la sua villa a Los Angeles. "Credo che passerò più tempo fuori dagli Stati Uniti. Tornerò anche a dedicarmi in modo più diretto al lavoro della mia fondazione in Cambogia e alle attività sul campo. In realtà non penso di avere una base fissa", afferma Angelina Jolie a L'Officiel. L'attrice premio Oscar spiega: "Mi piacerebbe avere un luogo che rappresenti la casa della mia famiglia, dove conservare le cose da mamma e le fotografie di famiglia. Poi, per un po', mi piacerebbe vivere in modo più nomade. Anche la mia casa in Cambogia diventerà, per alcuni mesi all'anno, una residenza dedicata alla cultura khmer".

Sempre riguardo al suo futuro, Angelina Jolie aggiunge: "Non vedo l'ora di avere più connessioni e più comunità intorno a me. Non sono una persona che va in vacanza, che fa shopping o che si dedica a cose di questo tipo. Immagino più lavoro sul campo, più viaggi e semplicemente il fatto di stare nel mondo. Riprendere la mia moto, tornare a volare su un aereo". L'attrice ha preso questa decisione ora che i suoi figli sono tutti adulti: "È sicuramente quello che vogliono i miei figli! Hanno avuto bisogno di mamma quando mamma doveva essere mamma. Ora vorrebbero che li chiamassi dalla Tunisia, appena atterrata con un aereo, per incontrare artisti locali. Devo ammettere che sarebbe davvero molto bello".

Angelina Jolie è mamma di sei figli: Maddox - adottato nel 2002 -, Zahara - adottata nel 2005 -, Shiloh - avuta nel 2006 con Brad Pitt -, Pax - adottato nel 2007 -, e Knox e Vivienne, avuti nel 2008 sempre con l'ex marito Brad Pitt, con cui è stata sposata dal 2014 al 2016. Riguardo ai suoi figli, l'attrice nell'intervista afferma: "Sono sicuramente degli individui. E questo mi rende molto orgogliosa, perché una delle cose più importanti, secondo me, è fondamentalmente non ostacolarli. Come genitore, cerchi di fare molte cose, ma cerchi anche di non intralciare questo essere umano che ha una vita separata dalla tua e così tanto potenziale nella propria mente. Vuoi assicurarti di sostenerlo".