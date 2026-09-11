Soleil Sorge rinuncia al Festival di Venezia: “Una perdita ha ridefinito le mie priorità”

Soleil Sorge ha deciso di non sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema 2026. Le motivazioni le ha spiegate lei stessa nelle storie su Instagram. " Dopo una perdita che ha ridefinito profondamente le mie priorità, ho scelto di dare un peso diverso a ogni progetto e collaborazione" , ha scritto la showgirl e influencer, 32 anni, che a giugno 2025 ha perso la sua amata mamma Wendy . "Ho sempre ammirato la Mostra per la volontà di custodire l'arte al di sopra degli schieramenti e delle strumentalizzazioni; proprio per rispetto del suo valore e di quello che oggi attribuisco alle mie scelte, quest'anno ho deciso di non partecipare nonostante gli inviti ricevuti ", ha aggiunto Soleil Sorge, che ha condiviso, infine, una riflessione personale: "Mi rattrista vedere quel palcoscenico utilizzato per slogan, gesti privati e ideologie unilaterali su questioni che appartengono all'intera umanità, spesso senza comprenderne davvero il peso. L'attivismo trasformato in tendenza e mercificato come strumento di visibilità perde ogni autenticità. L'arte dovrebbe raccontare, interrogare e aprire il dialogo, non diventare propaganda o autopromozione".

Ospite a Verissimo a settembre 2025, Soleil Sorge aveva parlato della scomparsa di sua mamma Wendy dopo una lunga battaglia contro il cancro. "Ha combattuto due volte il cancro. La prima volta che gliel'hanno diagnosticato avevo circa 13 anni. Ha combattuto praticamente tutta la vita e per questo non immaginavo che se ne andasse così, la credevo invincibile, fortissima, non si è mai abbandonata un attimo. Purtroppo ci sono cose che non si possono vincere, ma credo che la sua lotta sia stata una grande dimostrazione", aveva affermato la showgirl, che non ha mai saputo la gravità del quadro clinico di sua mamma: "Credo abbia voluto proteggermi. Lei sapeva che non c'era più nulla da fare, ma non me l'ha mai detto. I medici le avevano dato pochi mesi di vita. Dal seno il cancro si era diffuso alle ossa, al fegato. Nonostante tutto lei fino alla fine è stata alla ricerca di una cura".

Soleil Sorge era legatissima a sua mamma, che era sempre accanto a lei soprattutto nell'ultimo periodo: "Mi prendevano anche in giro perché portavo mia mamma ovunque, dai viaggi di lavoro agli appuntamenti con gli amici. Rispondevo: 'Sì, sono un po' mammona'. Era sempre con me. Oggi sono contentissima di aver fatto questo. Ho capito che non c'è nulla che ripaga il tempo con chi si ama".