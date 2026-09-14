"Rachele è stata una sorpresa, è arrivata in un momento in cui non cercavamo un secondo figlio. Avremmo aspettato un altro anno, ma forse è stato meglio così": Federica Pellegrini parla in un'intervista della maternità e dell'eventualiatà di avere un terzo figlio con il marito Matteo Giunta. Diventata mamma bis lo scorso aprile, la campionessa di nuoto dice a Sette del Corriere della Sera: "Con Rachele ho anche capito che ogni bambino è a sé stante, ha il suo carattere, nasce in un modo diverso, e questo fa una grandissima differenza".



Oltre che di Rachele, nata ad aprile 2026, Federica Pellegrini, 38 anni, è mamma anche di Matilde, avuta nel 2024. La campionessa ha partorito entrambe le figlie con due parti cesarei: "Con Matilde il parto era stato disastroso, culminato in un cesareo d’urgenza dopo due giorni di travaglio dolorosissimo. Per evitare di incorrere nello stesso pericolo, i medici mi hanno suggerito da subito il cesareo programmato. I due parti sono stati completamente diversi: con Matilde ero distrutta ancor prima di iniziare a fare la mamma, con Rachele il contrario". Federica Pellegrini è stata criticata sui social per aver scelto un cesareo programmato. A questo proposito dice: "Quello che mi sconvolge è come si punti il dito addosso a una mamma. E questo mi dà il termometro di quanto ci sia ancora da fare".

Sul rapporto tra le figlie, la campionessa di nuoto racconta: "Rachele è buonissima, e lo dico facendomi il segno della croce: fa tanti sorrisi a Matilde e lei è affettuosa con la sorella. Certo, di me è gelosissima: 'Mamma mia, solo mia', dice". Per quanto riguarda invece il passaggio da una a due figlie, Federica Pellegrini racconta: "Noi ci eravamo preparati con un po’ di preoccupazione al fatto che il secondo sarebbe stato peggio, come dicevano tutti. Invece Rachele piange molto meno, se non quando deve mangiare. È proprio diversa dalla sorella". Ma sull'eventualità di allargare ancora la famiglia, è categorica: "Al momento non ci sarà un terzo figlio, già così siamo al limite del collasso".

Per quanto riguarda il rapporto con il marito Matteo Giunta, la campionessa di nuoto afferma: "Con due bambine piccole e quattro cani, da quando ci svegliamo la mattina sappiamo che c’è da trottare. Il tempo per noi è rimandato alla sera, dopo che le abbiamo messe a letto entrambe". Alla domanda "che paure ha per le sue figlie", Federica Pellegrini risponde: "Forse con Rachele la paura è di dimenticarmela da qualche parte: in questo periodo faccio sogni orribili perché è talmente buona, e io sono talmente impegnata a fare mille cose insieme, che il mio inconscio mentre dormo mi fa buttare fuori la paura di dimenticarla". Infine Federica Pellegrini rivela come vede il suo futuro: "Per adesso il mio lavoro è quello di mamma, la priorità è dedicarmi alla mia famiglia".



Nel video sotto, l'intervista di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo.