Giorgia Palmas e Filippo Magnini di nuovo genitori: "La vita è davvero sorprendente"

Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno di nuovo genitori. La showgirl, 44 anni, ha annunciato con una serie di scatti del pancione di essere in attesa del terzo figlio, il secondo con l'ex nuotatore, 44 anni. "La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi, ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità", scrivono Giorgia Palmas e Filippo Magnini nella didascalia del post. "Siamo grati alla vita per questa nuova vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello. Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore", conclude la coppia.