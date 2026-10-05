Giorgia Palmas e Filippo Magnini di nuovo genitori: "La vita è davvero sorprendente"

Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno di nuovo genitori. La showgirl, 44 anni, ha annunciato con una serie di scatti del pancione di essere in attesa del terzo figlio, il secondo con l'ex nuotatore, 44 anni. "La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi, ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità", scrivono Giorgia Palmas e Filippo Magnini nella didascalia del post. "Siamo grati alla vita per questa nuova vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello. Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore", conclude la coppia.
Insieme dal 2018, Filippo Magnini e Giorgia Palmas nel 2020 sono diventati genitori di Mia, che ha reso sorella maggiore Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini. Nel 2021 si sono sposati con rito civile e l'anno dopo hanno celebrato il matrimonio religioso. Ospiti a Verissimo, avevano parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia. "Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà", aveva detto Giorgia Palmas. Filippo Magnini aveva aggiunto: "Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo".