Dalla storia d'amore con il marito Kadir al sogno di diventare mamma: Nesrin Cavadzade si è raccontata a Verissimo.

Dopo il primo incontro in palestra, la proposta di matrimonio è arrivata in un momento e in un modo molto particolari. "Quando ci siamo conosciuti, dopo circa un mese di frequentazione, per una sciocchezza, mi ero offesa e avevamo smesso di vederci. Ci eravamo allontanati. Una sera mi ha scritto un messaggio chiedendomi di scendere. Ma io ero già in pigiama e gli ho detto di no. Mi sono affacciata dalla finestra e l'ho visto di sotto con un enorme mazzo di fiori. A quel punto sono scesa, in pigiama. E lui si è inginocchiato, ha aperto una scatolina e mi ha chiesto di sposarlo", ha raccontato l’attrice, che interpreta la perfida Sahika in Forbidden fruit.

Nesrin Cavadzade e Kadir Taner Ucar si sono sposati con una cerimonia molto intima. "Non è stato un vero e proprio matrimonio, sarebbe quasi esagerato chiamarlo anche una cena. Il giorno dopo iniziavano le riprese della mia nuova serie e avevo anche in programma uno shooting. È stata una cerimonia molto semplice in cui eravamo in 12", ha spiegato l'attrice, che ha rivelato i loro sogni per il futuro: "Sogniamo di diventare genitori, desideriamo costruire una famiglia nostra".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Nesrin Cavadzade a Verissimo.