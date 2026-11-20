Dopo l’uscita del suo best seller Canto del cigno. Diana, mia sorella, al centro del dibattito nel Regno Unito e nel mondo, il conte Charles Spencer, domenica 22 novembre, sarà intervistato in esclusiva per la televisione italiana da Silvia Toffanin a Verissimo. Nella lunga intervista il Conte torna sulle circostanze della morte di Diana, parla del legame con William e Harry e confida le difficoltà affrontate dopo la scomparsa della sorella.

La morte di Diana si sarebbe potuta evitare se non le fosse stata tolta la protezione reale?

"Credo non ci sarebbe stata quella corsa folle a Parigi che ha portato allo schianto e probabilmente ci sarebbe stato un autista diverso"

Carlo disse che Diana sarebbe stata presto dimenticata?

"Credo che sia stata un’uscita piuttosto spiacevole, qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire al fratello di una persona appena deceduta".

E sulla replica di Buckingham Palace che ritiene che i suoi ricordi siano stati offuscati dal dolore?

"Nessuna negazione da parte di Buckingham Palace rispetto a quello che ho detto: non contestano quello che ho scritto".

La scelta di far camminare William e Harry dietro il feretro della madre?

"Credo che sia stata un’idea mostruosa, totalmente sbagliata. Sono certo che Diana non l’avrebbe mai voluto perché adorava i propri ragazzi. Avrebbe voluto che venissero protetti".

Il suo rapporto con i nipoti oggi?

"Io ci sono, se ne hanno bisogno. Harry è venuto a trovarmi quest’estate. Se William volesse venire, sarebbe sempre il benvenuto. Cerco sempre di proteggerli".

La pressione di essere il fratello di Diana?

"Ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita perché era troppo da affrontare. Pensavo di non potercela fare, ma sono qui".

Diana e le visite alle tristi scogliere di Beachy Head?

"Credo che ci andasse quando si sentiva sola, ma da fratello non penso che avrebbe mai compiuto un gesto estremo. L’amore per i suoi figli glielo avrebbe impedito".

Il ricordo della sorella?

"Mi manca. Quando si perde un fratello o una sorella è una ferita che non guarisce mai, perché è come se una parte della tua identità se ne fosse andata".

Appuntamento con Verissimo domenica alle 15:45 su Canale 5.