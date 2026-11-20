Nesrin Cavadzade, l'attrice turca di origine azera che veste i panni di Sahika in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 21 novembre, dalle 16.30 su Canale 5.

Nesrin Cavadzade, 44 anni, nasce a Baku, quando la città non era ancora capitale dell'Azerbaigian, ma faceva parte della Repubblica Socialista Sovietica Azera. Da ragazzina si trasferisce insieme alla mamma in Turchia, più precisamente a Istanbul. In Turchia prosegue gli studi accademici che la porteranno a iscriversi all'Università alla facoltà di Belle Arti e, parallelamente, intraprende il suo percorso nel mondo della recitazione.

Dal 2004 a oggi Nesrin Cavadzade colleziona numerosi ruoli in film e serie tv. In Italia è conosciuta per aver vestito i panni di Sahika, tra i personaggi principali della soap turca Forbidden Fruit. Nel cast della serie, tra gli altri, anche Berk Oktay, Eda Ece, Gulenay Kalkan e Sevval Sam, attori e attrici già ospiti di Verissimo.

Nella sua vita privata Nesrin Cavadzade ha trovato l'amore con il marito Kadir Taner Ucar, imprenditore sposato a Bodrum nella primavera del 2026. L'attrice è legatissima a sua mamma Feride e al suo cagnolino Dolce. Una curiosità su Nesrin che forse non tutti sanno è che una poliglotta: oltre all'azero, sua lingua madre, parla turco, inglese, francese, russo e spagnolo.

Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attrice di Sahika di Forbidden Fruit