"Sei il fiore che ha dato profumo alla mia vita": con queste parole Gigi D'Alessio augura buon 34esimo compleanno a Denise Esposito, con cui ha avuto i figli Francesco (2022) e Ginevra (2024). "Buon compleanno amore mio", conclude il cantante, 59 anni, pubblicando uno scatto con la compagna in un campo fiorito.

Oltre a Francesco e Ginevra, Gigi D'Alessio è papà anche di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003) - nati dal matrimonio con Carmela Barbato - e di Andrea (2010), avuto durante la relazione con Anna Tatangelo. Ospite a Verissimo, il cantante aveva parlato dell'amore per i suoi figli. In particolare dei figli minori Francesco (2022) e Ginevra (2024), Gigi D'Alessio aveva detto: "Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni".