Elegante, magnetica e dal carattere deciso: è una delle protagoniste più affascinanti dell’amatissima serie Forbidden Fruit: sabato 21 novembre a Verissimo Şahika, ovvero Nesrin Cavadzade.
Nata il 30 luglio 1982 a Baku - attualmente capitale dell'Azerbaigian, ma all'epoca città della Repubblica Socialista Sovietica Azera - Nesrin si trasferisce a Istanbul insieme a mamma Feride quando aveva 11 anni. Fin dal liceo coltiva la sua passione e il suo talento per la recitazione iscrivendosi al club di recitazione. Successivamente frequenta la facoltà di Belle Arti, per continuare contemporaneamente la sua formazione come attrice.
Il suo primo ruolo in un film risale al 2004: da lì in poi colleziona numerose esperienze al cinema e in tv. In Italia Nesrin Cavadzade è conosciuta grazie alla soap turca Forbidden Fruit, dove interpreta Şahika.
Appuntamento con Verissimo sabato 21 novembre alle 16.30 su Canale 5.