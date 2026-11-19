



Mamma Elisabetta aveva sorpreso il figlio anche a Verissimo con un video messaggio, che aveva commosso il conduttore. La mamma di Filippo Bisciglia aveva parlato della malattia che ha affrontato qualche anno fa: "Non era benigno quello che avevo. Filippo mi è stato vicino. Si è fatto un tatuaggio sul braccio con il mio nome e me l'ha fatto vedere quando ero in ospedale. Mi sono commossa". Il conduttore aveva raccontato: "Sia mia madre che mio padre sono due guerrieri. Mamma è stata malissimo per tanto tempo, ha recuperato ed è fortissima, sempre sorridente. Questo mi ha insegnato che la vita va avanti e che, se si ha la fortuna di viverla anche un solo minuto, è la cosa più bella del mondo".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Filippo Bisciglia a Verissimo.

