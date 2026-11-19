Anne Hathaway è diventata mamma per la terza volta. La notizia, anticipata dai media Usa tra cui Tmz, è stata confermata da alcuni scatti in cui si vede l'attrice, 44 anni, passeggiare con un neonato nel marsupio.

Anne Hathaway è sposata dal 2012 con Adam Shulman. Nel 2016 sono diventati genitori di Jonathan e nel 2019 è arrivato Jack. A giugno del 2026, l'attrice ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio, di cui al momento non sono stati resi noti né il sesso né il nome.

Alla prima newyorkese di The Odyssey, Anne Hathaway aveva definito la terza gravidanza all'età di 43 anni "una benedizione" che lei e il marito "non danno per scontata". "Abbiamo deciso semplicemente di vedere dove ci avrebbe portato la vita, con aspettative molto sane e realistiche, che erano davvero molto basse. Siamo felicissimi, perché sappiamo per esperienza personale che non tutti hanno questa possibilità e, soprattutto, non sempre arriva quando lo desideri. A volte non arriva affatto", aveva detto l'attrice ad Access Hollywood.