L'attore turco Kaan Urgancıoğlu, amato in Italia grazie ai ruoli interpretati nelle serie Endless Love e Segreti di famiglia, condivide sui social alcuni scatti del figlio Ardıç in bicicletta.

Nato nel 1981 a Smirne, Kaan Urgancıoğlu si è sposato ad Atene con Burcu Denizer il 19 giugno 2023 e nel dicembre dello stesso anno la coppia ha accolto in famiglia il primogenito Ardıç.