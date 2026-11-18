L'attore turco Kaan Urgancıoğlu, amato in Italia grazie ai ruoli interpretati nelle serie Endless Love e Segreti di famiglia, condivide sui social alcuni scatti del figlio Ardıç in bicicletta.
Nato nel 1981 a Smirne, Kaan Urgancıoğlu si è sposato ad Atene con Burcu Denizer il 19 giugno 2023 e nel dicembre dello stesso anno la coppia ha accolto in famiglia il primogenito Ardıç.
Kaan Urgancıoğlu preferisce tenere molto riservata la sua vita privata. Tuttavia, può capitare che sui social condivida qualche scatto della moglie e del figlio: nel giugno 2025 l'attore turco aveva pubblicato alcuni scatti delle vacanze trascorse dalla famiglia in Puglia.