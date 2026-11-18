Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara festeggiano i primi cinque mesi di vita del figlio Carmine, nato lo scorso giugno. La coppia, protagonista di Temptation Island nel 2023, condivide sui social un tenero scatto del primogenito, accompagnato dalla scritta: "5 mesi di te amore nostro".



Ad agosto, Gabriela Chieffo aveva festeggiato il suo primo compleanno da mamma, pubblicando su Instagram un carosello di foto che la ritraeva con una torta a forma di cuore e le candeline con il numero 23. "Quest'anno non ho desiderato nulla, perché ho già tutto ciò che avrei potuto desiderare: voi due - aveva scritto in quell'occasione -. La mia famiglia, la mia casa, il mio amore più grande. Un nuovo anno di vita, con un cuore completamente diverso. Grazie vita, per avermi regalato voi".



Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono conosciuti giovanissimi, quando lei aveva 12 anni e lui 16. Dopo l'esperienza a Temptation Island nel 2023, la coppia è convolata a nozze nel luglio del 2025 e pochi mesi più tardi, durante un'intervista a Verissimo, ha annunciato la gravidanza.



"Presto saremo in tre. Lo desideravo tantissimo. Mi sono sempre sentita un po' mamma. Non volevo però fare il test, avevo paura fosse negativo", aveva raccontato Gabriela Chieffo a Silvia Toffanin.





Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Verissimo.