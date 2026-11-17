Pierpaolo Pretelli, 36 anni, condivide su Instagram un tenero scatto in compagnia del figlio Kian, nato nel 2025 dalla relazione con Giulia Salemi. Nell'immagine, Pierpaolo si mostra sorridente mentre abbraccia il piccolo, immortalato di spalle.

"Semplicemente fortunato", è la didascalia scelta a corredo della foto, insieme al simbolo di un quadrifoglio.



Non è la prima volta che Pierpaolo Pretelli condivide sui social dolci momenti insieme al figlio. A settembre aveva pubblicato un video in cui si era impegnato a montare una cucina in miniatura per assecondare la passione che Kian sembra mostrare per pentole e fornelli, riprendendo poi la reazione del figlio.