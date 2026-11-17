Al Grande Fratello Vip Andreas Muller ha la possibilità di vedere uno spezzone dell'intervista della moglie Veronica Peparini a Verissimo, durante la quale la coreografa aveva detto: "Sono gelosa, lo sono di carattere". E commentando il rapporto fra Andreas e Marina La Rosa, aveva chiosato: "Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco".

Emozionato davanti al video, il ballerino ha spiegato a Ilary Blasi la sua posizione: "Non metto in dubbio che Veronica sia dalla mia parte. Veronica è sicuramente una donna gelosa, però è più il peso dei social. Il peso di leggere delle insinuazioni. Il problema è il mostro che sono i social. Le persone possono essere cattive e insinuare cose. Sai quante volte sono stato la pedina dei social?".