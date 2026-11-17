Al Grande Fratello Vip Andreas Muller ha la possibilità di vedere uno spezzone dell'intervista della moglie Veronica Peparini a Verissimo, durante la quale la coreografa aveva detto: "Sono gelosa, lo sono di carattere". E commentando il rapporto fra Andreas e Marina La Rosa, aveva chiosato: "Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco".
Emozionato davanti al video, il ballerino ha spiegato a Ilary Blasi la sua posizione: "Non metto in dubbio che Veronica sia dalla mia parte. Veronica è sicuramente una donna gelosa, però è più il peso dei social. Il peso di leggere delle insinuazioni. Il problema è il mostro che sono i social. Le persone possono essere cattive e insinuare cose. Sai quante volte sono stato la pedina dei social?".
Anche Marina La Rosa ha commentato le parole di Peparini: "Ci siamo incontrati due anni fa e l'affinità l'ho trovata più con Veronica che con Andreas. Qui dentro è chiaro che emergono delle emozioni, sicuramente ci siamo molto uniti io e Andreas, entrambi abbiamo definito la nostra amicizia bella, autentica, leale. Veronica può stare super tranquilla perché lei si fida ciecamente di Andreas e fa benissimo. Io mi sono innamorata più di Veronica che di Andreas".
Nel video sotto, le parole di Veronica Peparini a Verissimo il 14 novembre