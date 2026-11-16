Rudy Zerbi pubblica sui social una nuova foto insieme alla moglie Grace Raccah, che ha sposato a maggio del 2026. "La bella e la bestia", è la didascalia del post, precisando "stagione due", riferendosi a un altro scatto con la stessa didascalia pubblicato durante un viaggio a Disneyland Paris, pochi giorni dopo il matrimonio.

"Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che uno non si deve vergognare di dire: 'Sono innamorato, sono felice, finalmente ho trovato la persona giusta per me'. È una cosa bellissima e la voglio dire a tutti", ha detto Rudy Zerbi ospite a Verissimo. Parlando del matrimonio, celebrato in segreto, ha aggiunto: "Ogni tanto tocco la fede per avere conferma che sia successo. Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposasse più".