Rudy Zerbi pubblica sui social una nuova foto insieme alla moglie Grace Raccah, che ha sposato a maggio del 2026. "La bella e la bestia", è la didascalia del post, precisando "stagione due", riferendosi a un altro scatto con la stessa didascalia pubblicato durante un viaggio a Disneyland Paris, pochi giorni dopo il matrimonio.
"Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che uno non si deve vergognare di dire: 'Sono innamorato, sono felice, finalmente ho trovato la persona giusta per me'. È una cosa bellissima e la voglio dire a tutti", ha detto Rudy Zerbi ospite a Verissimo. Parlando del matrimonio, celebrato in segreto, ha aggiunto: "Ogni tanto tocco la fede per avere conferma che sia successo. Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposasse più".
Ospite a Verissimo prima del matrimonio, Rudy Zerbi, 57 anni, aveva rivelato di avere una compagna: "È più giovane di me, però è una donna talmente straordinaria che nei momenti difficili quella grande è lei". Papà di Tommaso e Luca - nati dal primo matrimonio con Simona -, di Edoardo - nato dalla relazione con Carlotta Miti - e di Leo, avuto con l'ex compagna Maria Soledad Temporini, il responsabile artistico di Amici aveva raccontato che anche Grace Raccah è mamma di una bambina: "È una meravigliosa mamma di una bambina che ha più o meno l'età del mio piccolo. Questa cosa è meravigliosa perché abbiamo in casa anche una femminuccia che io non ho mai avuto".