Milo Infante e Sara Venturi, l'intervista in 100 secondi

"Sono stati anni molto belli. Abbiamo avuto le nostre difficoltà come tutte le coppie, dei momenti in cui magari abbiamo dialogato di meno, però ci ha sempre unito il pensiero di stare insieme": Milo Infante e la moglie Sara Venturi hanno parlato a Verissimo dei loro 20 anni d'amore.

Il giornalista, 58 anni, ha svelato anche il momento più difficile della loro lunga relazione: "La nascita di nostro figlio Daniele è stato un momento meraviglioso, ma anche difficile, perché per l'uomo vuol dire fare un passo indietro rispetto a quel meraviglioso unico che è la mamma con il proprio figlio. Quindi l'uomo all'inizio si sente un po' così, un po' impacciato, però poi alla fine si supera anche quel momento. Capisci che la tua presenza è importante, anzi, cerchi di imparare: le pappe, i pannolini... Per cui poi diventa ancor di più un momento di unione della coppia".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Milo Infante e Sara Venturi a Verissimo.