Milo Infante torna a Verissimo, questa volta con la moglie Sara Venturi, con cui è sposato dal 2006. "È stato un magnifico percorso - dice Sara Venturi, avvocato, a proposito della storia d'amore con il marito - Eravamo giovani. Abbiamo avuto un fidanzamento non lunghissimo, un anno e mezzo. Sono stati 20 anni bellissimi, bellissimi".

"Sono stati anni molto belli - continua Milo Infante riguardo la storia d'amore con la moglie - Abbiamo avuto le nostre difficoltà come tutte le coppie, dei momenti in cui magari abbiamo dialogato di meno, però ci ha sempre unito il pensiero di stare insieme".

Della paternità e dei momenti più delicati che ha vissuto in questi anni con la moglie Sara Venturi, Milo Infante racconta: "La nascita di nostro figlio Daniele è stato un momento meraviglioso ma anche difficile, perché per l'uomo vuol dire fare un passo indietro rispetto a quel meraviglioso unico che è la mamma con il proprio figlio. Quindi l'uomo all'inizio si sente un po' così, un po' impacciato, però poi alla fine si supera anche quel momento. Capisci che la tua presenza è importante, anzi, cerchi di imparare: le pappe, i pannolini... Per cui poi diventa ancor di più un momento di unione della coppia".