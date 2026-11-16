Dalla lunga storia d'amore di Milo Infante e Sara Venturi al doloroso racconto di Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, sopravvissuti al rogo di Crans-Montana: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 14 e domenica 15 novembre.

Umberto Gaudino ha parlato dell'amore oggi e ha rivelato di avere il cuore impegnato: "L'amore va alla grande, a 36 anni vivo la vita che ho sempre desiderato". Serena Autieri ha presentato la figlia Giulia: "Ho avuto paura non potesse arrivare, l'ho cercata disperatamente".

Veronica Peparini ha parlato della truffa di cui è stata vittima: "Sono rimasta con 4 euro, mi hanno svuotato il conto". Lorella Cuccarini ha condiviso le emozioni per il matrimonio del figlio Giorgio e ha rivelato il desiderio di diventare nonna: "Vorrei essere una nonna utile e potermeli godere".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 14 e domenica 15 novembre.