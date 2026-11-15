Lorella Cuccarini: "Spero di diventare nonna"

Lorella Cuccarini condivide a Verissimo le emozioni per il matrimonio del figlio Giorgio, nato nel 2000 dalla lunga relazione con Silvio Capitta. "È stata una festa più che un matrimonio. Eravamo i parenti più stretti e tanti amici. È stata una grande festa sul mare. Abbiamo cantato e ballato", racconta la responsabile artistica di Amici, 61 anni.

Mamma, oltre che di Giorgio, anche di Sara (1994), Giovanni (1996) e Chiara (2000), Lorella Cuccarini rivela il desiderio di diventare nonna: "Io lo spero. Per il momento non ci sono notizie, ma mai dire mai. Non voglio mettere fretta, ma vorrei essere una nonna utile e potermeli godere".