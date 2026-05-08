Gli scatti 08 maggio 2026

La conduttrice e insegnante di canto della scuola di Amici condivide sui social un album di foto ricordo del matrimonio del figlio Giorgio: "Il mio cuore è colmo di gioia"

Lorella Cuccarini con il figlio Giorgio e la nuora Mariasole, credito: Mill Photo

Lorella Cuccarini, 60 anni, pubblica su Instagram alcune foto del matrimonio del figlio Giorgio, che il 2 maggio si è sposato con la compagna Mariasole. Insieme ai neosposi, negli scatti si vedono anche la conduttrice, suo marito Silvio Testi, i fratelli di Giorgio e la famiglia di Mariasole. "Ebbene sì, nostro figlio Giorgio e Mariasole si sono sposati! Che fantastica storia è la vita… - scrive Lorella Cuccarini nella lunga didascalia che accompagna il carosello di foto del matrimonio - Se guardo indietro, i momenti più straordinari sono stati la nascita dei nostri figli: emozioni impossibili da racchiudere in poche parole. Poi i figli crescono… e senza accorgertene li vedi diventare grandi, costruire sogni, trovare la propria strada e, soprattutto, incontrare qualcuno con cui condividere la vita".

Giorgio, il figlio di Lorella Cuccarini, e la moglie Mariasole, credito: Mill Photo

La conduttrice e insegnante della scuola di Amici continua: "Oggi il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine. Vederli insieme, felici e innamorati, è uno dei doni più belli che la vita potesse farmi. Auguro loro di camminare sempre insieme, con amore, rispetto e complicità, affrontando ogni giorno mano nella mano, e di conservare sempre la luce negli occhi che vediamo in queste immagini. Che fantastica storia è la vita… e la vostra è appena cominciata".