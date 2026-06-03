Sonia Barrile sul rapporto con Simone Margagliotti: "È una situazione delicata"

LE PAROLE 03 giugno 2026

L'ex protagonista di Temptation Island parla sui social del legame con Simone Margagliotti, padre di suoi figlio Gabriel

Sonia Barrile

Nel rispondere ad alcune domande poste dai fan sui social, Sonia Barrile si apre riguardo il suo rapporto attuale con Simone Margagliotti, padre di suo figlio Gabriel nato a marzo 2026. Insieme all'allora compagno, nel 2025 Sonia Barrile aveva partecipato a Temptation Island. "Come vanno le cose di coppia? State recuperando il rapporto o siete solo genitori?", scrive un follower. "Vedo che in tantissimi mi state facendo questa domanda - risponde Sonia Barrile in una storia Instagram - Ho sempre scelto di essere molto riservata quando si parla di me e Simone, soprattutto oggi che c'è di mezzo nostro figlio. È una situazione delicata e credo che alcune cose meritino rispetto e discrezione. Posso dirvi che non smette mai di voler bene a una persona dall'oggi al domani, soprattutto quando si è condiviso tanto e si ha un figlio insieme. Il bene resta e resterà sempre, anche se a volte prende forme diverse". Sonia Barrile continua: "Il mio desiderio più grande è che nostro figlio possa avere accanto un padre presente, amorevole e capace di sostenerlo nella vita".



Sonia Barrile e Simone Margagliotti, la loro storia d'amore Al momento dell’ingresso a Temptation Island 2025, Sonia Barrile e Simone Margagliotti convivevano da più di cinque anni e mezzo ma loro relazione era in crisi. Nel corso del programma, Simone si era avvicinato a una delle single del villaggio e Sonia aveva deciso di lasciare la trasmissione da sola. A sorpresa, però, durante la puntata del 31 luglio 2025, a un mese dalla fine del reality, Sonia e Simone si erano presentati insieme dicendo di aspettare un bambino. La situazione era cambiata nuovamente durante lo speciale Temptation Island e poi... e poi..., quando Sonia e Simone erano apparsi separatamente, confermando la fine della loro storia.