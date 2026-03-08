Sonia Barrile è diventata mamma per la prima volta. L'ex protagonista di Temptation Island , 26 anni, ha annunciato sui social la nascita del suo primo figlio, frutto della relazione con l'ex compagno Simone Margagliotti. " Benvenuto Gabriel", ha scritto Sonia Barrile, pubblicando i primi scatti del piccolo insieme alla mamma e al papà.

La situazione è cambiata nuovamente a settembre, durante lo speciale " Temptation Island e poi... e poi...", quando Sonia e Simone sono apparsi separatamente, confermando la fine della loro relazione. Nonostante la rottura, i due hanno condiviso il momento del gender reveal alla presenza del conduttore Filippo Bisciglia , scoprendo insieme di essere in attesa di un maschietto.

Nel corso del programma, Simone si è avvicinato a una delle single del villaggio e Sonia ha deciso di lasciare la trasmissione da sola. A sorpresa, però, nella puntata del 31 luglio 2025, a un mese dalla conclusione del reality, i due si sono presentati insieme, dando una notizia: Sonia aveva scoperto di essere incinta.

Sonia Barrile , 26 anni, ex impiegata in un’azienda biomedicale, e Simone Margagliotti , 28 anni, personal trainer, convivevano a Modena da oltre cinque anni e mezzo. Al momento dell’ingresso a Temptation Island 2025, la loro relazione era da tempo in crisi.

Ospite a Verissimo a ottobre del 2025, Sonia aveva parlato della sua gravidanza da single, dopo essersi lasciata con Simone Margagliotti: "C'è stato un lungo periodo in cui cercavamo un figlio. È arrivato adesso e credo che ci sia un motivo per questo dono che sto ricevendo. Sono felice di essere una madre e spero di riuscire a essere una brava mamma".

La protagonista di Temptation Island aveva affermato di essere sicura della sua decisione di interrompere la relazione con l'ex fidanzato: "Sono convintissima della mia scelta. Non siamo più una coppia, ma saremo due genitori. Non voglio negare un padre a mio figlio per cui Simone sarà presente con lui".

Sonia aveva spiegato di aver trovato un nuovo equilibrio con Simone: "Viviamo nello stesso condominio su due piani diversi. Al momento è presente alle visite. Spero riesca a essere un buon padre".