Sonia Barrile è diventata mamma per la prima volta. L'ex protagonista di Temptation Island, 26 anni, ha annunciato sui social la nascita del suo primo figlio, frutto della relazione con l'ex compagno Simone Margagliotti. "Benvenuto Gabriel", ha scritto Sonia Barrile, pubblicando i primi scatti del piccolo insieme alla mamma e al papà.
Sonia Barrile, 26 anni, ex impiegata in un’azienda biomedicale, e Simone Margagliotti, 28 anni, personal trainer, convivevano a Modena da oltre cinque anni e mezzo. Al momento dell’ingresso a Temptation Island 2025, la loro relazione era da tempo in crisi.
Nel corso del programma, Simone si è avvicinato a una delle single del villaggio e Sonia ha deciso di lasciare la trasmissione da sola. A sorpresa, però, nella puntata del 31 luglio 2025, a un mese dalla conclusione del reality, i due si sono presentati insieme, dando una notizia: Sonia aveva scoperto di essere incinta.
La situazione è cambiata nuovamente a settembre, durante lo speciale "Temptation Island e poi... e poi...", quando Sonia e Simone sono apparsi separatamente, confermando la fine della loro relazione. Nonostante la rottura, i due hanno condiviso il momento del gender reveal alla presenza del conduttore Filippo Bisciglia, scoprendo insieme di essere in attesa di un maschietto.
Ospite a Verissimo a ottobre del 2025, Sonia aveva parlato della sua gravidanza da single, dopo essersi lasciata con Simone Margagliotti: "C'è stato un lungo periodo in cui cercavamo un figlio. È arrivato adesso e credo che ci sia un motivo per questo dono che sto ricevendo. Sono felice di essere una madre e spero di riuscire a essere una brava mamma".
La protagonista di Temptation Island aveva affermato di essere sicura della sua decisione di interrompere la relazione con l'ex fidanzato: "Sono convintissima della mia scelta. Non siamo più una coppia, ma saremo due genitori. Non voglio negare un padre a mio figlio per cui Simone sarà presente con lui".
Sonia aveva spiegato di aver trovato un nuovo equilibrio con Simone: "Viviamo nello stesso condominio su due piani diversi. Al momento è presente alle visite. Spero riesca a essere un buon padre".