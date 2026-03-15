Antonella Elia e la fine della relazione con Pietro Delle Piane: "Decisione irrevocabile"

Antonella Elia parla a Verissimo della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane, a cui è stata legata per più di sei anni: "È una decisione irrevocabile".



In passato, la showgirl, 62 anni, aveva parlato a Verissimo del matrimonio con l'ex compagno. A questo proposito, Antonella Elia oggi dice: "Il matrimonio è stato il problema. Per me è un passo difficile e importante. Dovevo essere sicura al cento per cento di passare la mia vita con l'uomo che avrei sposato. Avere già dei dubbi non mi sembrava l'ideale per un passo così importante".



Dei motivi che hanno portato alla rottura, Antonella Elia spiega: "Sono stati sei anni e mezzo di tira e molla. Con Pietro c'erano dei problemi, era una relazione fatta di tensioni, continuavamo a discutere". È stata la showgirl a prendere la decisione di interrompere la loro storia: "A un certo punto gli ho detto: 'Basta, è finita, non ti sposo e non ti voglio più vedere'. Lui pensava che, come altre volte, tornassi sui miei passi dopo qualche mese. Questa volta invece ho resistito".



La showgirl, e prossima concorrente del Grande Fratello Vip, non nega che ci sia dolore per la fine di una relazione così importante: "Gli voglio bene, è stato l'uomo con cui ho avuto la storia più lunga e più intensa. Lui è venuto a prendere le cose a casa ed è stato dolorosissimo. Ogni tanto apro lo sportello dell’armadio, mi ricordo dei suoi vestiti e mi prende male". Nonostante la sofferenza, Antonella Elia rimane ferma nella sua decisione: "Non sono pentita, sono sempre più convinta".



La showgirl oggi è single e ammette di avere il timore di rimanere sola: "Ne ho il terrore. Ho una certa età e non mi sento più desiderabile come un tempo. Mi guardo allo specchio e dico: 'Sta crollando tutto'".