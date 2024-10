Antonella Elia: "Sposerò Pietro Delle Piane alla terza proposta di matrimonio"

La showgirl parla a Verissimo della sua storia d'amore con l'attore e doppiatore: "Pietro è diventato fondamentale per me, è una parte di me. Non potrei vivere senza di lui"

Antonella Elia parla a Verissimo della sua storia d'amore con Pietro Delle Piane: "Va sempre meglio. Stiamo insieme da quasi sei anni e stiamo iniziando ad amalgamarci mentre prima eravamo due opposti che si attraevano e, a volte, si scontravano".

La showgirl, 60 anni, rivela che a volte litiga ancora con il compagno, 50 anni, per alcuni comportamenti avuti durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: "Lui non accetta che io dessi i baci in bocca a tutti, ma io lo faccio senza malizia perché da bambina lo facevo per gioco".

L'attore e doppiatore ha chiesto ad Antonella Elia di sposarlo ben due volte: "Dico sì, ma poi non agisco per organizzare il matrimonio". La showgirl promette: "Alla terza proposta mi metterò in azione". La showgirl afferma di essere legata al compagno da un amore profondo: "Pietro è diventato fondamentale per me, è una parte di me. Non potrei vivere senza di lui".