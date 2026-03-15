L'avvocato della famiglia Caliendo: "Domenico è stato ammazzato. Questo è un omicidio volontario"

"Ho visto mio figlio morire giorno dopo giorno, peggiorare giorno dopo giorno": Patrizia Mercolino torna a Verissimo insieme al marito Antonio Caliendo per ridare voce alla tragica storia di suo figlio Domenico, morto a due anni in seguito a un trapianto di cuore. Sulla vicenda è in corso un'indagine.

Patrizia e Antonio ripercorrono le ore prima dell'operazione e ricordano il momento in cui è stato comunicato loro che l'intervento non ha avuto l'esito sperato, omettendo presunti errori commessi in sala operatoria. Subito dopo il trapianto, Domenico è stato collegato a ECMO e rimesso in lista per un nuovo cuore.



Secondo l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, l'immediata re-iscrizione in lista darebbe prova della consapevolezza che il cuore trapiantato non sarebbe ripartito: "Da prassi, dopo un trapianto, si fa lo svezzamento del cuore in cui, per un lasso di tempo, si monitora il nuovo organo per verificare che parta o meno. Se Domenico è stato reinserito subito nella lista trapianti è perché probabilmente sapevano che quel cuore non sarebbe tornato mai a battere".