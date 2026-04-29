Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono ufficialmente una nuova coppia. Dopo alcuni scatti rubati, l'attrice, 33 anni, ha parlato apertamente della relazione con il direttore sportivo della Fiorentina, 53 anni. "Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto", ha confessato Pilar Fogliati in un'intervista al settimanale F, rivelando anche come sia avvenuto il loro primo incontro: "Ci siamo conosciuti a una banalissima cena di amici con amici per amici. Quelle che chiamo 'le cene contaminate' con persone di giri diversi. Che sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti"

Per quanto riguarda le critiche sulla differenza di età tra loro, l'attrice ha detto: "Le dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera". La relazione di Pilar Fogliati e Fabio Paratici è diventata nota dopo la diffusione di alcuni scatti che li ritraevano insieme. A questo proposito, l'attrice ha affermato: "Era la prima volta in vita mia che mi paparazzavano. Subito ho pensato: 'Mio Dio'. Poi, mi sono detta: 'Pilar, è vero, sei felice, siamo innamorati. Chi se ne frega'".

Non è la prima volta che Pilar Fogliati frequenta un uomo più grande di lei: "Quello prima (Severiano Recchi ndr), in realtà, aveva solo sei anni più di me. Quello prima ancora (l’attore Claudio Gioè ndr) era in effetti parecchio più grande. Non c’è una regola, semplicemente mi innamoro della persona. Ho iniziato a lavorare a vent’anni e ho avuto subito a che fare con persone di ogni età, non ci faccio caso".



L'attrice ha anche rivelato cosa l'abbia particolarmente colpita del nuovo compagno: "Mi piacciono le persone integre e lui lo è. Ed è simpatico, molto. Ridiamo veramente tanto".