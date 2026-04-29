William e Kate, lo scatto di famiglia che celebra i 15 anni di matrimonio

William e Kate festeggiano 15 anni di matrimonio. Per l'occasione i principi del Galles condividono sui social un ritratto di famiglia insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. "Celebrando 15 anni di matrimonio": è la didascalia del post in cui appaiono distesi, a piedi nudi, sull'erba.
William, 43 anni, e Kate Middleton, 44 anni, si sono conosciuti all'Università. La principessa ha aspettato a lungo prima di arrivare al "sì" (circa otto anni). Per questo era stata definita "Waity Katie" (la Kate che aspetta). Si sono sposati il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster. Nel 2013 sono diventati genitori di George, nel 2015 è nata la secondogenita Charlotte e tre anni dopo il terzogenito Louis, che ha da poco compiuto otto anni.
Gli ultimi due anni non sono stati semplici per il principe e la principessa del Galles, che, a marzo del 2024, ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di cancro. A settembre dello stesso anno, Kate Middleton ha reso noto di aver terminato la chemioterapia. "È stato orribile. Probabilmente è stato l'anno più difficile della mia vita", ha ammesso William, riferendosi alla malattia della moglie.
Nel video sotto, la storia d'amore di William e Kate.