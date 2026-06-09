La campionessa di nuoto ha pubblicato alcuni scatti durante una vacanza in Marocco insieme al marito e alla figlia Matilde . Nelle foto, vediamo la coppia e la piccola Matilde passeggiare in riva al mare e giocare con la sabbia.

In un'intervista a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano parlato della paura per il ricovero in ospedale della figlia: "Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".

"I medici ci hanno spiegato che queste convulsioni hanno il loro corso. Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l'influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata", aveva spiegato la campionessa.