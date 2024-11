Il principe William confessa: "È stato l’anno più difficile della mia vita"

Il principe del Galles ha parlato a cuore aperto riguardo alla malattia della moglie Kate Middleton e di suo padre re Carlo: "Sono fiero per come hanno affrontato tutto, ma personalmente è stato orribile"

"È stato orribile. Probabilmente è stato l'anno più difficile della mia vita": il principe William ha aperto, inaspettatamente, il suo cuore ai cronisti al termine del viaggio in Sudafrica, dove ha preso parte all'Earthshot Prize. "Provare ad affrontare tutto e tenere tutto in carreggiata è stato davvero difficile", ha ammesso l'erede al trono britannico, riferendosi alla malattia di sua moglie Kate Middleton e alla malattia di suo padre re Carlo.

"Sono fiero di mia moglie e di mio padre per come hanno affrontato le cose. Ma da un punto di vista personale è stato orribile", ha aggiunto William, che poche ore prima, parlando di Kate, aveva detto: "Sta benissimo. Durante tutto questo anno, Kate è stata meravigliosa".

Lo scorso settembre, la principessa del Galles aveva annunciato di aver terminato la chemioterapia, un percorso intrapreso mesi prima a causa della diagnosi di cancro, arrivata in seguito a un'operazione all'addome. "La vita, come la conosci, può cambiare in un istante, e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute", aveva detto Kate Middleton a proposito della malattia.

Nello stesso giorno in cui Kensington Palace annunciava l'imminente intervento di Kate, Buckingham Palace diramava un'altra nota che riguardava Carlo: il re sarebbe stato sottoposto a una "procedura medica" per un problema di "prostata ingrossata". Anche nel caso di Carlo, dopo l'intervento è arrivata la diagnosi di tumore e le successive cure.

Nell'ultimo anno, dunque, suocero e nuora hanno affrontato percorsi simili e complicati. Entrambi però sono già tornati agli impegni pubblici. Nel suo primo impegno dopo la malattia, Carlo aveva ricevuto a Buckingham Palace Rishi Sunak, allora ancora primo ministro britannico. Kate invece aveva accompagnato il marito William a Southport dove la coppia ha incontrato le famiglie delle piccole vittime dell’agguato dello scorso luglio. Secondo i media, la principessa avrebbe ripreso completamente con la sua quotidianità e sarebbe tornata anche ad allenarsi in palestra.