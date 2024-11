Il principe William ha rilasciato un raro aggiornamento sulla salute della moglie Kate Middleton, che da pochi mesi ha concluso la chemioterapia, dopo la diagnosi di cancro. "Sta benissimo", ha assicurato William, che ha preso parte all'Earthshot Prize a Città del Capo, in Sudafrica. Parlando della malattia della moglie, ha aggiunto: "Durante tutto questo anno, Kate è stata meravigliosa".

Lo scorso marzo, Kate Middleton ha annunciato in un video di avere il cancro. La diagnosi è arrivata dopo un intervento all'addome. "Quando mi sono operata a gennaio, si pensava che non ci fosse un tumore. L’intervento è andato bene, ma i test successivi hanno rivelato che avevo un cancro", aveva detto la principessa, che ha intrapreso un percorso di chemioterapia, terminato lo scorso settembre.

"La vita, come la conosci, può cambiare in un istante, e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute", aveva detto Kate Middleton, annunciando la fine del trattamento. In questi mesi, la principessa del Galles è tornata ai suoi impegni pubblici. Lo scorso ottobre, ha accompagnato il marito William a Southport dove la coppia ha incontrato le famiglie delle piccole vittime dell’agguato dello scorso luglio. Secondo i media, Kate ha ripreso completamente con la sua quotidianità e sarebbe tornata anche ad allenarsi in palestra.