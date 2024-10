Kate Middleton, la prima uscita pubblica dopo la fine della chemioterapia

Prima uscita pubblica per Kate Middleton dopo la fine della chemioterapia. La principessa del Galles, 42 anni, ha accompagnato il marito William a Southport dove la coppia ha incontrato le famiglie delle piccole vittime dell’agguato dello scorso luglio. Secondo fonti della famiglia reale, Kate ha deciso di unirsi a William per mostrare il "suo supporto, la sua empatia e la sua compassione alla comunità locale", come riporta la Bbc.

Il principe e la principessa del Galles hanno incontrato le famiglie di Bebe King, 6 anni, Elsie Dot Stancombe, 7 anni, e Alice Dasilva Aguiar, 9 anni, che furono accoltellati durante una lezione di danza lo scorso 29 luglio. Inoltre William e Kate hanno parlato con alcuni dei soccorritori intervenuti sul luogo della tragedia.

"Un grazie di cuore alle persone di Southport per aver parlato della loro esperienza e aver onorato le giovani vite spezzate. Davanti alla tragedia, la forza e la resilienza di questa comunità sono state un potente promemoria dei legami che ci uniscono. Siccome il percorso di guarigione continua, prendete conforto dal supporto attorno a voi. Ogni ricordo condiviso, ogni atto di gentilezza e momento di unità portano speranza per il futuro e assicurano che queste perdite non saranno mai dimenticate", hanno scritto poi i principi del Galles, mostrando alcuni momenti della loro visita.

A marzo del 2024 Kate Middleton aveva annunciato di avere il cancro e di aver intrapreso un percorso di chemioterapia, terminato a settembre. Durante il periodo delle cure, la principessa del Galles era stata costretta a rinunciare agli impegni reali e si era mostrata pochissimo in pubblico. La visita a Southport è stata la prima uscita pubblica ufficiale di Kate dopo l'annuncio della fine della chemioterapia. In precedenza la principessa aveva preso parte a un incontro nel castello di Windsor in cui aveva abbracciato Liz Hatton, la giovanissima fotografa malata di cancro.