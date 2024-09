Kate Middleton ha terminato la chemioterapia: “Entro con speranza in una nuova fase”

Instagram: @princeandprincessofwales

Kate Middleton annuncia di aver completato il suo ciclo di chemioterapia con un video pubblicato sui social, girato il mese scorso nella campagna del Norfolk, dove risiede con il marito William e i tre figli. Le immagini la mostrano insieme alla famiglia e sono accompagnate dalle riflessioni personali della principessa.

"Mentre l'estate volge al termine, non posso descrivere il sollievo che provo nell'aver finalmente completato il trattamento di chemioterapia", afferma Kate, descrivendo i nove mesi precedenti come "incredibilmente difficili" per lei e la sua famiglia. "La vita, come la conosci, può cambiare in un istante, e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute".

La principessa parla delle sfide affrontate durante il suo percorso di cura contro il cancro, evidenziando la vulnerabilità che questa esperienza le ha fatto scoprire: "Il viaggio contro il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti è più vicino". Nonostante le difficoltà, Kate sottolinea come questa prova le abbia dato una nuova prospettiva sulla vita, spingendola a essere grata per "le cose semplici ma importanti, che spesso diamo per scontate. Semplicemente amare ed essere amati".

Pur avendo terminato la chemioterapia, Kate riconosce che "il percorso di guarigione è ancora lungo" e che dovrà affrontarlo un giorno alla volta: "Il mio obiettivo ora è fare tutto ciò che posso per rimanere libera dal cancro". La principessa del Galles è ottimista riguardo al futuro ed esprime il desiderio di tornare presto a partecipare a eventi pubblici: "Nonostante tutto ciò che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita".

La principessa conclude il suo messaggio con parole di ringraziamento a tutti coloro che l’hanno sostenuta: "William ed io siamo così grati per il supporto che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l’empatia e la compassione di tutti sono state davvero commoventi".

Kate rivolge anche un pensiero a chi sta ancora lottando contro il cancro, condividendo un messaggio di solidarietà: "A tutti coloro che stanno continuando il proprio viaggio contro il cancro, sono con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può emergere la luce, quindi lasciamo che quella luce brilli forte".

L e precedenti apparizioni pubbliche di Kate Middleton

In agosto, Kate Middleton era tornata a mostrarsi sui social insieme a William per manifestare le loro congratulazioni nei confronti degli atleti britannici che hanno trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La principessa del Galles era apparsa anche in un altro evento sportivo, la finale del celebre torneo di tennis di Wimbledon, dove si mostrò sorridente insieme alla figlia Charlotte e alla sorella Pippa Middleton. Lo scorso giugno, Kate si era mostrata anche in occasione del Trooping the Colour, condividendo anche un lungo post social per raccontare come sta: "Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti".