Kate Middleton torna a mostrarsi sui social. In un video pubblicato su Instagram, la principessa di Galles e il marito William hanno manifestato le loro congratulazioni nei confronti degli atleti britannici che hanno trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Da noi tutti che vi abbiamo guardati da casa, tante congratulazione al team della Gran Bretagna" esordisce Kate Middleton, che da mesi lotta contro un tumore. Alle sue parole, ha quindi fatto eco il principe William: "Bravi per ciò i risultati raggiunti, siete stati un'ispirazione per tutti noi". Nella stessa clip sono poi apparse anche altre celebrità, dal rapper Snoop Dogg a David Beckham, da Michael Johnson a Emma Willis. "Ogni atleta ha mostrato immensa dedizione, cuore e passione. Ci avete resi tutti così orgogliosi", si legge nella descrizione a corredo del video, con un focus anche sui giochi paralimpici che prenderanno il via il 28 agosto.

Kate Middleton, le precedenti apparizioni pubbliche

L'ultima apparizione pubblica di Kate Middleton risaliva alla finale del celebre torneo di tennis di Wimbledon, dove si mostrò sorridente insieme alla figlia Charlotte e alla sorella Pippa Middleton. Prima dell'evento sportivo, Kate si era mostrata in occasione del Trooping the Colour lo scorso giugno, condividendo anche un lungo post social. "Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quei brutti giorni ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene. La terapia è in corso e durerà ancora qualche mese. Non vedo l'ora di partecipare alla parata per il compleanno del Re insieme alla mia famiglia".