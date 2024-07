Kate Middleton è tornata e ha scelto la finale maschile del celebre torneo di tennis di Wimbledon come teatro della sua seconda apparizione pubblica dopo l'annuncio del tumore lo scorso marzo. La principessa di Galles è apparsa nel Royal Box Centrale radiosa e sorridente, con indosso un abito viola. Insieme a lei anche la figlia Charlotte e la sorella Pippa Middleton.

Kate è stata accolta con una standing ovation da parte del pubblico: in moltissimi si sono alzati in piedi dedicandole un fragoroso applauso e sventolando le bandiere del Regno Unito. Un gesto che sembra essere arrivato al cuore della principessa, che ha reagito con un emozionato sorriso.

La principessa del Galles ha premiato il vincitore della finale di Wimbledon Carlos Alcaraz, che ha avuto la meglio su Novak Djokovic, consegnandogli l'ambita coppa.

La finale maschile di Wimbledon è stata la seconda uscita pubblica di Kate Middleton dopo il Trooping the Colour lo scorso giugno. In quell'occasione era stata la stessa principessa a garantire la sua presenza con un lungo post sui social, arrivato a sorpresa.

“Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quei brutti giorni ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene. La terapia è in corso e durerà ancora qualche mese. Non vedo l'ora di partecipare alla parata per il compleanno del Re insieme alla mia famiglia”, aveva scritto Kate.